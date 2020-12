Gama inaugura Academia de Formação

A parte térrea da Academia de Formação da Guarda Municipal de Americana foi entregue na manhã desta terça-feira (22), com as presenças do diretor comandante da corporação, Marcos Guilherme, do coordenador da Academia, Hariel Mikolay, do engenheiro responsável pela obra, Eliezer de Campos, e do responsável pela construção, sub-inspetor Luis Mendes.

O espaço voltado à formação, capacitação e aperfeiçoamento dos patrulheiros estava em construção desde 2017 e foi erguido por meio de parcerias e utilização de mão de obra dos próprios guardas, sendo investidos R$80 mil de recursos públicos.

O prédio será constituído de dois pisos com 550 m² de área construída. No térreo, área que foi entregue hoje, funcionará o setor de armas, com salas de coordenação e reunião dos instrutores e oficina para manutenção e conserto de armamentos. Há, ainda, um estande de tiro, com 25 metros de profundidade e com sistema de acústica e exaustão apropriado para essa prática especificamente.

“Com grande satisfação que entregamos uma das partes da Academia. No princípio, achávamos que era uma utopia, mas tínhamos um propósito, sabíamos da capacidade de nossa equipe e, hoje, chegamos a essa estrutura, a maior da Região Metropolitana de Campinas. Quero agradecer toda a equipe, o comandante Marcos Guilherme e o prefeito Omar Najar”, disse o coordenador da Academia da Guarda Municipal de Americana, Hariel Mikolay.

“Um projeto feito com muito carinho e empenho e que atende todas as normas de conforto, estabilidade, zoneamento e segurança. Uma edificação regulamentada”, lembrou o engenheiro Eliezer de Campos. “Agradeço a colaboração de toda a equipe e ao comandante Marcos Guilherme pela confiança depositada em nós”, afirmou o sub-inspetor Luiz Mendes.

O diretor da Guarda Municipal de Americana, Marcos Guilherme, agradeceu o apoio do prefeito Omar Najar e a colaboração de toda a equipe. “Damos instruções desde o ano de 2000, mas, agora, a Guarda Municipal tem autonomia para o treinamento e aperfeiçoamento de seu contingente. A nossa corporação está na vanguarda em termos de treinamento e isso favorece toda a sociedade, que pode contar com um atendimento de melhor qualidade”, enfatizou.

Marcos lembrou, ainda, que outros investimentos, da ordem de R$ 500 mil, estão a caminho, já em processo licitatório. E citou a compra de seis motocicletas, de 35 incapacitantes elétricos, de cinturão tático para todos os patrulheiros e de investimentos no setor de videomonitoramento.

No final da cerimônia, foram entregues certificados para a primeira turma de instrutores de armamento e tiro, que ficará responsável por cuidar da capacitação técnica dos demais guardas e do uso adequado dos estandes de tiro.