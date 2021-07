Equipe da Guarda Municipal foi informada através do controle da corporação de que as câmeras de monitoramento flagraram um homem estaria furtando materiais dos túmulos no Cemitério da Saudade. A ação ocorreu na noite deste domingo, por volta das 21:30.

Com a chegada da equipe, o homem deixou o material furtado para trás e pulou o mudo lateral, fugindo sentido bairro Cordenonsi e não foi mais localizado. Os fatos foram apresentados no plantão policial e os objetos foram apreendidos.