Gama impede assalto à mão armada no Centro

A Guarda Municipal de Americana impediu um assalto à mão armada, na Rua Olavo Bilac, no Centro, em Americana, na manhã desta sexta-feira. Três indivíduos foram apreendidos.

A corporação recebeu uma ligação através do 153 informando um possível assalto à mão armada em uma residência. No local, a equipe fechou o quarteirão e, ao tentar contato com os proprietários da residência em questão, avistaram dois homens fugindo pelos telhados da vizinhança em direção à Avenida Campos Salles.

Em perseguição, os guardas avistaram a dupla pulando o muro de um estabelecimento, mas eles conseguiram fugir, um para cada lado. Um deles foi abordado por um dos guardas, que em busca pessoal localizou uma arma calibre 22, um capuz, um celular e abraçadeiras. Já o outro indivíduo foi avistado entrando em um veículo modelo corsa. O agente viu a placa e passou para demais viaturas. Logo o veículo foi localizado nas proximidades da Avenida Vicente de Carvalho.

O veículo estava sendo conduzido por uma mulher e atrás havia um homem sem camisa. Ao receber a ordem de parada, a condutora iniciou fuga, mas acabou colidindo com a viatura, o que possibilitou a abordagem. O homem que estava no banco traseiro tentou fugir, porém foi pego pelos agentes. Os dois homens e a condutora foram apreendidos e levados à delegacia de polícia civil onde receberam voz de prisão.

Policial Padrão