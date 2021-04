Gama flagra mais construções irregulares; tinha até divisão de lotes e píer

A guarda municipal de Americana recebeu denúncias de populares de mais construções irregulares, agora no Residencial Tancredi.

Chegando no local, a Gama se deparou com diversas irregularidades, que se enquadraram em crime ambiental.

No dia 9 de abril, a equipe do grupo de proteção ambiental constatou construções irregulares e movimentações de terra. O local foi interditado após análise do histórico junto à secretaria do meio ambiente.

A área total que foram constatadas as construções irregulares é de mais de 5 mil metros quadrados.

Já no dia 15/04 as 18:20hrs foi constatado subdivisão de lotes, mais 10 construções / residência, corte de 6 árvores, 3 fossas caipiras, queima de resíduos e construções de trapiches, pier e flutuantes.

Todos os fatos foram apresentados na Secretaria de Meio Ambiente e na Central de Polícia Judiciária, pois havia o embargo e nenhuma documentação foi apresentada quanto as supostas autorizações.

O local segue embargado, até que os fatos sejam apurados e os envolvidos responsabilizados pelos órgãos competentes.