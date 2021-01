Gama e Uvisa fecham ‘Tardezinha’ em Americana

Tardezinha Revoada é fechada pela Vigilância Sanitária com apoio da Gama Guarda Municipal em Americana. O evento “Tardezinha Revoada” iria ocorrer neste domingo (24) na Avenida Afonso Panzan noem Americana. O estado entra na fase vermelha esta segunda-feira e deve por pelo menos duas semanas com tudo fechado.

A vigilância Sanitaria (Uvisa) com apoio da Guarda Municipal de Americana estiveram no local e colocou um fim no evento e fechou estabelecimento na Avenida Afonso Panzan. O local já está interditado, ou seja, não tem autorização para funcionar, além de não possuir auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para atividades como casas de shows e bares com entretenimento.