Gama fecha casa de repouso clandestina em Americana

Imagem ilustrativa

Ação da Guarda Municipal de Americana (Gama) terminou com o fechamento de uma de repouso clandestina no Parque das Nações. Os GMs Miranda, Cauê e Juliana participaram da ação que contou com viaturas de outras forças de segurança. Foram encontrados 5 idosos debilitados e os GMs narraram que eles estavam frágeis no momento em que eles chegaram no local,

A denúncia indicava que o local não tinha enfermeiros responsáveis e funcionava sem autorização. O local tinha alimentos em estado ruim e vencidos e medicamentos também vencidos. O caso deve ser investigado durante a semana.