A Guarda Municipal de Americana está fazendo uma espécie de vigília no Parque Uga-Uga para proteger o material elétrico que será instalado no local.

O objetivo da ação é evitar o roubo dos materiais, bastante visado por ladrões. Ocorrências de furto de fiação são frequentes no município. O pedido para que a Gama cuide do material partiu da secretaria do Meio Ambiente, responsável pelo local.