VÍDEO. Gama faz operação na Cidade Jardim e dispersa aglomeração

Equipes da Guarda Municipal de Americana realizaram a Operação Saturação na noite deste sábado no bairro Cidade Jardim, em Americana.

Primeiro, na Rua das Rosas, o objetivo era coibir veículos com som elevado, praticando direção perigosa e também indivíduos em atos ilícitos. De acordo com os agentes, havia uma aglomeração de pessoas no local, mas com a chegada das viaturas, foi dispersada.

No vídeo abaixo registrado pelos patrulheiros, é possível ver as pessoas aglomeradas “trancando” a via pública e muita sujeira no chão.

A operação também se estendeu até a praça Oscar Inácio de Souza.