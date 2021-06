Gama faz nova apreensão de drogas no Liberdade

A Gama (Guarda Municipal de Americana) fez nova apreensão de drogas no parque da Liberdade na tarde deste sábado. A ação aconteceu na principal ponto de convívio do bairro, a Praça da Fraternidade, por volta das 16h.

A equipe de Romu Canil GMs Sandro, M Alves e K9 Draco contou com o apoio operacional do time do subinspetor Antunes e GMs Brunelli, De Campos e Sandrin na operação saturação.

O grupo já chegou na praça com a patrulha e o k9 Draco para procedimentos de faro no interior da praça. E próximo a um alambrado houve indicação positiva para odor específico. Após averiguação da indicação, foram localizados eppendorfs cocaína e pedras de crack. No momento da ação nenhuma pessoa foi encontrada no local. Drogas apresentadas na unidade de polícia judiciária e apreendidas em auto próprio pela autoridade policial signatária.