Gama faz blitz na represa atrás de pesca ilegal

A Guarda Municipal de Americana/Gama fez patrulhamento náutico durante todo o dia em toda a represa de Salto Grande em Americana esta sexta-feira. A ação foi das 8h às 17h.

Segundo os agentes, foi realizada ação integrada entre o GPA e a ROMU, com a utilização de embarcação, em patrulhamento na Represa do Salto Grande, com intuito de coibir pesca irregular, degradação ambiental e coibir demais ilícitos na região das propriedades localizadas naquela região.