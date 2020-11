Gama estreia a treina com escudo anti baderna

Neste 20 de novembro foi realizado o treinamento da equipe de ROMU – Rondas Ostensivas Municipais Apoio e Canil da Gama (Guarda Municipal de Americana) visando principalmente o emprego e uso do escudo balístico, equipamento adquirido recente pela instituição. A aplicação tática do escudo balístico teve como foco principal aumentar a proteção das equipes em ambientes hostis e confinados.

Foi empregado armas de Airsoft para simular situações de resistência armada, a qual os patrulheiros poderão fazer uso do escudo balístico. Além do treinamento com o escudo, os agentes realizaram pela manhã a capacitação técnica para o manuseio da arma de fogo.

Colaboraram para a instrução desse dia os instrutores Dorcílio, Rossi, Machado, Roque, Arcanjo, Dinael e Novais, bem como o coordenador operacional Instrutor de Policiamento Scarazzatti.

O Comandante da ROMU Subinspetor Charles realizou todo o treinamento e acompanhou os demais operacionais, enfatizou que as equipes farão o emprego de mais um equipamento tático e que após esse dia de treinamento os agentes estão mais seguros para atender ocorrências onde há resistência com o emprego de arma de fogo, proporcionando maior segurança aos agentes e terceiros, como a população.

O Coordenador da Academia Hariel Mikolay destaca que após essa capacitação os agentes manterão o aperfeiçoamento contínuo e se encontram aptos para empregar esse novo equipamento.

O Comandante Marcos Guilherme destaca que o escudo balístico foi um investimento importante não só para a instituição, mas sim a população Americanense que poderá contar com uma equipe mais preparada e equipada para atender as demandas sociais.