Gama ‘estoura’ bingo com 30 no Nova Americana

A Guarda Municipal Americana estourou um bingo clandestino na tarde desta terça feira (16) no bairro Nova Americana. Cerca de 30 pessoas estavam no local quando os GCMS fizeram a abordagem.

Por volta das 15:50hrs os GMs Aguilera e Ivanilde receberam informações através de denúncia via controle de que estaria acontecendo um bingo clandestino no bairro Nova Americana. Ao chegarem no local, uma área de lazer alugada, os GMs flagraram o bingo em andamento. Cerca de 30 pessoas estavam no local, a maioria, idosos, maiores de 60 anos.

A organizadora do bingo, L. S., 40, informou à equipe que alugou o local por R$250 e enviou o convite aos participantes através de grupos de whatsapp, grupos esses já acostumados a participarem desses bingos, inclusive em outras cidades. A cartela era vendida por R$1.00 e a premiação era de R$5 e R$10.

Fiscais da vigilância Sanitária (UVISA) estiveram no local e orientaram o público sobre os riscos da Covid19 e o proprietário do local será intimado a prestar esclarecimentos. Equipe de Perícia da Polícia Cívil também esteve no Local.

O responsável pelo bingo foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ). A ocorrência contou com várias viaturas da Gama e Romu.

Depois de dizer que a proprietária do bingo seria liberada, o delegado de plantão voltou atrás e mandou fazer a autuação em flagrante por Contravenção penal, infração de medida sanitária preventiva e corrupção de menor. Havia um adolescente de 17 anos trabalhando no Bingo. L.S. irá permanecer presa.