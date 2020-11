Gama entrega Centro de Treinamento Tático

A Guarda Municipal de Americana entregou, nesta quarta-feira (25), um Centro de Treinamento Tático (CTT). A área, com mais de 22 mil metros quadrados, servirá como local para instruções que exijam um espaço maior para as dinâmicas oferecidas aos patrulheiros. Nesta data, foi realizada uma apresentação do espaço para a imprensa.

Localizado na Praia dos Namorados, o local foi concedido à Gama em 2011. A partir de 2017, passou por várias reformas nos vestiários, alambrados, muros e estandes. Com a revitalização, o espaço ficou adequado para as instruções de aperfeiçoamento que são oferecidas aos integrantes da corporação com regularidade. Além dos estandes e vestiários, o Centro possui um campo gramado e uma sala de aula, que completam o espaço de treinamento.

“O principal ponto positivo dessa conquista é a autonomia que a Guarda Municipal ganha. E com a entrega da Academia da Guarda Municipal, na sede da autarquia, que deve acontecer em breve, poderemos realizar, nesses dois espaços, qualquer tipo de treinamento sem a necessidade de recorrer a outras instituições ou estandes particulares”, salientou o coordenador da Academia da Gama, Hariel Mikolay.

O comandante da Guarda Municipal, Marcos Guilherme, reitera a importância da autonomia adquirida com o espaço. “Necessitamos dessa área para os treinamentos de formação continuada. Desde que a Guarda existe, sempre dependemos de outras instituições para a realização das instruções. Agora temos um local bastante amplo, onde podemos realizar todas as modalidades táticas pertinentes a nossa função,como também colaborar com outras instituições”, afirmou.

“Gostaria de agradecer o prefeito Omar Najar, que sempre nos deu apoio para o desenvolvimento desse trabalho, bem como o Departamento de Água e Esgoto (DAE) e alguns parceiros. Também agradeço aos patrulheiros que colaboraram com a mão de obra, especialmente o sub-inspetor, Luis Couto Mendes, e os instrutores da Academia da Guarda Municipal”, concluiu Marcos Guilherme.