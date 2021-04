Criança de 5 anos encontrada na rua na madrugada em Americana

Uma criança que estava desaparecida foi localizada pela Guarda Municipal de Americana na manhã desta sexta-feira. A criança que estava perdida foi localizada pela rua São Salvador, no Jardim Paulista, pelos GMs.

Por volta das 06:20hrs equipe com os GCMs Henrique e Juliana com apoio da Subinspetora Belatine, GCMs A Rodrigues e Rogério receberam via controle a informação de que uma criança estava perdida pela rua São Salvador.

Um vigilante de rua permaneceu com criança até a chegada da equipe. O homem informou que um idoso havia encontrado o menor sozinho na madrugada e resolveu levá-lo a uma padaria do bairro.

No momento em que os GCMs já estavam com a criança, o controle da Gama recebeu a ligação da avó informando sobre o desaparecimento, segundo a mesma, a criança dormia em sua residência na rua das Açucenas, no bairro Cidade Jardim, quando desapareceu e que provavelmente tenha pulado uma janela para sair da casa.

A ocorrência foi apresentada a central de polícia Judiciária onde compareceu o Conselho Tutelar e a mãe da criança para prestar esclarecimentos.