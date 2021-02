Gama encontra carreta roubada; estava no Mário Covas

A Guarda Municipal de Americana localizou na manhã desta quinta feira (25), uma carreta produto de roubo na Rodovia Washington Luiz na cidade de Corumbataí. O roubo aconteceu no dia 06 de janeiro deste ano.

Os GCMs Juliana e Henrique receberam a denuncia de que um indivíduo estava efetuando a troca de emplacamento de uma carreta na rua Adelino F. Campos, no bairro Gov. Mario Covas em Americana.

Ao chegar no local, os GCMs abordaram A.B.C. de 38 anos, o mesmo estava removendo o dispositivo de engate da carreta.

Os Delegados Claudiney Albino Xavier, Edgar Carneiro e Marco Aurélio Laux estiveram no local juntamente com a perícia da Polícia Civil e constataram a adulteração do emplacamento. A carreta estava com a placa de Araxa-MG.

A carreta estava vazia, mas segundo informações, na data do roubo, o veiculo estava carregada com uma carga de eletrodomésticos avaliada em R$200 mil. O suspeito foi encaminha a Central de Polícia Judiciária(CPJ) e o veículo foi apreendido.

O proprietário da carreta foi localizado e informado sobre a recuperação.