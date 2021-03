Gama encerra festa com drogas, bebidas, arma e menores

A Guarda Municipal de Americana (Gama) interrompeu na tarde deste domingo, 14, uma festa clandestina que acontecia em uma chácara na Praia dos Namorados, em Americana. Drogas, bebidas, munições e uma arma foram localizados.

Após denúncias via controle, equipes sob o comando do Subinspetor Jonas, foram deslocadas até a Rua Arthur Vaz Lima, recanto Jatobá, na região da Praia dos Namorados. Chegando no local, os GCMs depararam com aglomeração de pessoas sem máscaras, som alto, uso de drogas e uma pessoa portanto um revólver calibre 38, o mesmo tentou esconder com a chegada dos GCMs, mas acabou sendo localizado.

Cerca de 37 pessoas estavam no local.

Além do proprietário da chácara, mais 10 pessoas foram encaminhadas a Central de polícia Judiciária (CPJ) sendo três menores do sexo feminino, uma de 15 e duas de 17 anos.

Além da arma calibre 38, foram apreendidos 6 munições intactas, 4 embalagens contendo maconha além de bebidas.

A ocorrência está em Andamento.