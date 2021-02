Gama faz embalos de sábado virar Fique em casa

A Guarda Municipal de Americana (Gama) fez os ‘embalos de sábado’ virar o Fique em Casa. Foram inúmeras denúncias de Aglomerações em estabelecimentos comerciais da cidade na noite de Sábado (27) e madrugada de Domingo (28). Por volta das 21:00hrs, o controle recebeu denuncia de aglomeração e som alto em um estabelecimento na av. paulista, ao chegar no local, não foi constatado o som alto. Os responsáveis foram orientados sobres as regras do Decreto Estadual.