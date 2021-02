Gama e PM prendem dois em assalto à agência dos Correios na Cillos

A Guarda Municipal de Americana e Polícia Militar estão em uma ação conjunta em uma ocorrência de roubo à agência dos correios na Avenida Cillos, em Americana. Até o momento, dois indivíduos foram presos.

A empresa de segurança do local teria visto, através das câmeras de segurança, a movimentação dos criminosos. Um teria sido preso no cofre e o outro no piso superior. Funcionários que estavam no local teriam sido rendidos.

De acordo com a Guarda Municipal, uma funcionária conseguiu fugir da agência e avisou uma viatura da Gama que estava próxima do local. A equipe de GCMs Vendrami, Freire e Asbahr deteve a dupla ainda dentro da agência. A Polícia militar deu apoio a ocorrência.

Os bandidos simularam estarem armados e chegaram a separar o dinheiro, cerca de R$9.000. Com a chegada da Gama, um deles tentou se passar por funcionário da agência, mas acabou descoberto. A dupla foi encaminhada a Central de polícia judiciária (CPJ) onde a ocorrência está em andamento.