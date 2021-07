Gama e PM fecham parceria em ações preventivas para coibir a criminalidade

O Comando da Guarda Municipal de Americana e do 19° Batalhão da polícia Militar se reuniram na manhã desta quinta-feira (29), para firmarem uma parceria entre as duas corporações, no intuito de prevenir e coibir a criminalidade na cidade de Americana.

Em conversa, o Diretor Comandante da Guarda, Marco Aurelio, e o 1° Tenente, PM Augusto, definiram pontos e horários estratégicos para operações de prevenção a crimes, através de um revezamento entre PMs e GCMs, garantindo uma permanência maior de patrulhamento nos locais definidos entre os dois comandos.

Essas operações ocorrerão no decorrer de toda a semana e também nos finais de semana.