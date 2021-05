Gama dispersa aglomeração de quase mil pessoas na Avenida Brasil

A Guarda de Americana foi recebida com garrafadas e pedras ao dispersar aglomeração na Avenida Brasil na noite deste sábado.

Segundo a corporação, após ter conhecimento da situação na Avenida através de diversas ligações recebidas pelo controle, equipes foram até o local dos fatos e se deparou com aproximadamente 1000 pessoas.

Além da aglomeração de pessoas a pé com bebidas, também haviam veículos em direção perigosa pela via pública, som auto, além de vários condutores de motocicletas trafegando sem o uso do capacete.

Assim que as equipes chegaram ao local, foram recebidas com pedras e garrafas lançadas por indivíduos não identificados, onde foi necessário realizar disparos de munição anti-motim para dispersar a multidão e restabelecer a ordem no local.

Até o termino do serviços, não houve informações de partes feridas durante a intervenção e os fatos foram apresentados junto à Central de Polícia Judiciária (CPJ) pela equipe da VTR 203 conforme B.O.G.M 2807.