Gama detém 3 por ‘som alto’ e pancadão

Ação da Gama (Guarda Municipal de Americana) deteve três homens por casos de poluição sonora, descumprimento de de Lei Municipal. O primeiro caso foi na rua Ibirapuera, jardim Ipiranga. A ação foi entre as 19h10 e 20h05. A Motocicleta Falcon foi levada.

O Patrulhamento de Trânsito deparou com a moto com escapamento com ruído excessivo, causando poluição sonora e Perturbação ao Sossego Público. Diante das circunstâncias e com base na lei Municipal N° 5907/16 com alterações promovidas pela lei Municipal N° 6325/19, art. 3⁰, foram elaboradas as multas cabíveis e o veículo recolhido ao Pátio Municipal.

O segundo caso foi na rua José Maria De Abreu, Jaguari, com ação entre as 22h08 e 22h50. A VW Saveiro foi observada pela equipe que fazia patrulhamento de trânsito. Foi detectado som em alto volume causando poluição sonora e Perturbação ao Sossego Público, e Diante das circunstâncias e com base na lei Municipal N° 5907/16 com alterações promovidas pela lei Municipal N° 6325/19,art.3⁰, foram elaboradas as multas cabíveis e o veículo recolhido ao Pátio Municipal.

O terceiro caso foi na esquina das rua Das Petúnias com Travessa Flor De Maio na Cidade Jardim, já na madrugada deste domingo- entre 1h40 às 2h25. O Fiat foi avistado pelo Patrulhamento de Trânsito pelo Bairro Cidade Jardim.

O carro também tinha som em alto volume causando poluição sonora e Perturbação ao Sossego Público, e Diante das circunstâncias e com base na lei Municipal N° 5907/16 com alterações promovidas pela lei Municipal N° 6325/19,art.3⁰, foram elaboradas as multas cabíveis e o veículo recolhido ao Pátio Municipal.