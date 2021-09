Gama desconfiou, abordou e pegou rapaz ‘no pulo’

Uma equipe da Guarda Municipal de Americana em patrulhamento pela Rua Prof. Miguel Couto, no bairro Cordenonsi, nesta quarta-feira, por volta das 18:40, observou um indivíduo em atitudes suspeitas e abordou a parte.

Em averiguação, foi localizado na mochila do indivíduo 21 capas de celulares de diversos modelos. A equipe então observou nas capas a etiqueta com o nome de uma loja. Questionado, o abordado afirmou que encontrou os objetos no lixo.

Com as informações, a equipe se deslocou até a loja – que ficava no interior do supermercado Crema – onde fizeram contato com o proprietário, que de imediato já reconheceu como sendo os objetos de sua propriedade. A vítima informou aos agentes que ainda não havia percebido o furto.

Diante dos fatos, o indivíduo e os objetos localizados foram apresentados no plantão policial onde a autoridade policial local, após tomar ciência dos fatos, não corroborou com a prisão em flagrante pelo fato da vítima não saber como os objetos foram furtados, mesmo reconhecendo como de sua propriedade. O indiciado foi ouvido e liberado.

Os objetos furtados foram devolvidos para a vítima.