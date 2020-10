Gama da fecha no tráfico no banheiro da Orla

Ação da Guarda Municipal de Americana/Gama terminou com um casal detido e fim da atividade do tráfico de drogas em um banheiro da orla Praia dos Namorados em Americana. A ‘batida’ foi na avenida São Paulo, Bosque dos Ipês, por volta das 23:50 da segunda-feira.

O patrulhamento Tático de Romu recebeu denúncia de que um casal estaria próximo a um banheiro público na venda de drogas, sendo descritas as características físicas e vestes.

A equipe passou a realizar diligências, e logo avistou os envolvidos/suspeitos. Ao perceber a aproximação da viatura, o rapaz realizou movimento brusco com a mão dispensando algo, abraçando a namorada, que estava ao seu lado.

Abordados rapidamente e em busca pessoal com o ajudante geral E.C.R.C. foi encontrado um telefone celular. Indagada a mulher F.M.C.A, 42, contabilista sobre ter consigo algo, declinou que não.

Prosseguindo com a averiguação ao objeto dispensado, logrado êxito na localização de uma sacola plástica contendo em seu interior quatro “kits” de cocaína que após contabilizados, 60 eppendorf. Com a chegada de uma guarda municipal feminina e após revista pessoal, encontrado com a mulher uma quantia em dinheiro no valor de R$110.

Diante dos fatos, o casal fora detido e apresentado a unidade de polícia judiciária, deliberando autoridade policial pela prisão do indivíduo, sendo recolhido a Cadeia Pública de Sumaré e após procedimentos cartorários de polícia, a mulher fora liberada.