Gama da enquadro no Vida Nova atrás de drogas

Agentes da Guarda Municipal de Americana fizeram Operação Saturação atrás de apreensão de drogas e checagem no tráfico nos Condomínios Vida Nova I e II em Americana na madrugada desta quarta-feira. A ação perdurou nas primeiras horas do dia e contou com as equipes de Romu Subinspetor J Eduardo, GMs Edson e Roque e Apoio de Romu Inspetor Charles, GMs Nelson e Bruno eOperacional Noturno Subinspetor Oliveira, Archioli, Beraldo, Andrade, GMF Jane e GMs Faria e Saladine.