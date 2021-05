Gama ‘da enquadro’ na galera do ‘cerol na mão’

Ação da Gama (Guarda Municipal de Americana) este final de semana terminou com o ‘enquadro’ de pessoas que faziam aglomeração sem o uso de máscaras e uso de linhas cerol. A ação foi no bairro Pacaembu, que ainda traz apenas obras e construções, mas com reclamações de aglomeração. Na ação desse domingo (9), as equipes realizaram patrulhamento pelas ruas do bairro, com vistas a infrações de trânsito referentes à poluição sonora e a prática de pessoas que soltam pipas utilizando linhas com cerol.

Com a chegada da viatura, vários veículos deixaram o local, mas não foi constatada a presença de nenhum veículo estava com som alto. Várias pessoas estavam com carretéis de linhas contendo uma quantidade de linha cortante. As equipes orientaram os usuários e terminou por apreender todo o material.

OUTRA AÇÃO- Na mesma data, porém em horário diferente, das 16h40 as 17h20min. Chegando no local haviam cerca de 300 pessoas. Logo que foi iniciada a fiscalização e recolhidos os materiais cortantes, muitas pessoas optaram por deixar as vias e voltar para casa, outros (minoria), permaneceram nos gramados com os familiares.