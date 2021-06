Gama da enquadro em 13 ‘points’ de Americana. Veja lista

A Guarda Municipal de Americana realizaram na noite desta Sexta Feira (25) e madrugada de Sábado (26), em conjunto com fiscais da Unidade de Vigilância Sanitária (Uvisa) a fiscalização dos estabelecimentos comerciais em desacordo com Plano São Paulo de combate a Covid19.

Foram fiscalizados e Orientados o estabelecimentos em diversas regiões da cidade. Dois locais com aglomerações também foram dispersados pela Gama, na praça Oscar Ignácio de Souza no bairro Cidade Jardim e na praça do bairro São José.

Todos os locais que foram autuados por estarem em desacordo com o decreto Estadual, tiveram suas atividades encerradas. Segue os locais:

Bar da Dani R. Bahia 150 Praia Azul ( autuado)

Praça Brasil Gourmet R. Andrews Orlando 40 Vl Medon ( autuado)

JB Dep. De Bebidas Av Paulista 112 (notificado)

Bar Fritz R Princesa Isabel 160 ( notificado)

Casa Beer Av Brasil 368 Vl Medon (autuado)

Choperia Villinha R. Niels Nielsen 241 Vl Medon (autuado)

Seo Tchay R Das Rosas 288 Cid Jardim (autuado e interditado)

Bar do Gil R São Matheus 38 ( autuado)

Bar Sangrila Av Paschoal Ardito 1.568 (autuado)

Trips Louge Bar Av Paulista 75 ( Notificado)

Restaurante Kazen Av Paulista 125 (notificado)

Mr Pub Drinks R Dos Cravos 418 ( autuado e Interditado)

Cervejaria Berggren Av Brasil 36 (notificado)

Imagem de arquivo