Gama chega a tempo e pega dois furtando farmácia no centro

A Guarda Municipal de Americana foi chamada para atender uma ocorrência de furto em uma farmácia do centro na madrugada deste sábado em Americana.

Após solicitação ao controle a equipe se deslocou até a Rua Dr. Cândido Cruz, onde estaria acontecendo um furto. Ao chegar no local, a Gama se deparou com dois indivíduos sendo que um estava no interior da farmácia e o outro já se encontrava do lado externo.

Ambos foram conduzido à Central de Polícia Judiciária para a apresentação dos fatos e a perícia foi acionada.

Após a apresentação, os dois homens, um de 43 e outro de 37 anos foram presos.