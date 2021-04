Gama apreende balão que caiu em casa no São Manoel

A Guarda Municipal de Americana, apreendeu na manhã desta quarta feira (21), um Balão que caiu em uma residência no Bairro São Manoel em Americana.

Por volta das 10:48hrs, os GCMs Leandro e Trindade, receberam informações via controle, de que um balão havia caído no interior de uma residência na rua São Bento.

Ao chegarem no local, havia um balão de aproximadamente 5 metros de comprimento com os dizeres ” No meio da quebrada”. Não houve nenhum tipo de danos na residência, pois não havia mais chamas no artefato.

O Balão foi apreendido administrativamente pela Gama e será encaminhado registro via ofício a Polícia Civil. Ninguém foi preso.