Gama ajuda na saidinha do gavião

O Grupo de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Municipal de Americana (Gama) resgatou e ajudou na saidinha de um gavião carcará na tarde desta terça-feira (5). O grupo foi acionado por populares para ajudar a ave que estava no interior da Casa da Criança Graúna, no bairro Cidade Jardim.

De acordo com os patrulheiros, tratava-se de um gavião carcará, que aparentemente estava machucado e andando pela área externa da creche. No local os agentes ambientais Sandrin e Bianca, realizaram a captura do animal silvestre e logo em seguida, o conduziu até o Parque Ecológico de Americana, onde permaneceu sob os cuidados da veterinária.