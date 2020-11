Gama agora vai ter escudo balístico

O prefeito de Americana, Omar Najar, recebeu na manhã desta quarta-feira (18) o comandante da Guarda Municipal, Marcos Guilherme, e equipe, que apresentaram um novo equipamento de proteção adquirido recentemente.

Com investimento de R$ 6.800,00, o escudo balístico auxiliará as equipes da Gama, principalmente da Romu, nas ocorrências com indivíduos que portam armas de fogo, sobretudo em ambientes confinados como construções e residências.

“Foi adquirido um escudo, até porque esse tipo de ocorrência não é tão comum. O treinamento para o seu uso já está marcado para o próximo dia 20”, esclareceu o responsável pela Academia da Guarda Municipal, Hariel Mikolay.

“É mais um instrumento de proteção para nossas equipes que, juntamente com os coletes balísticos, amplia a segurança de nossos patrulheiros”, afirmou o comandante da Gama, Marcos Guilherme. O prefeito Omar Najar enalteceu mais essa conquista da Gama. “Durante esses anos de mandato, conseguimos avançar bastante, especialmente com relação a equipamentos novos e formação dos nossos patrulheiros. Fico muito feliz por ser possível mais esse investimento para a nossa Gama”, ressaltou.