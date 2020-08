Gama adquire novas armas com investimento de mais de R$50 mil

A Guarda Municipal de Americana comprou novas armas com recursos próprios da prefeitura. No total, foram adquiridas 7 carabinas CTT 40, da marca Taurus. O investimento total juntamente com as munições foi de R$53. 419,00.

O prefeito Omar Najar (MDB) comemorou a aquisição e afirmou que os equipamentos trarão maior efetividade no combate ao crime.

“Fiquei feliz hoje com a apresentação das novas aquisições da nossa Gama: sete carabinas CTT 40, da marca Taurus. O investimento total, juntamente com as munições, foi de R$53.419,00 de recursos próprios.

Esses equipamentos trarão maior efetividade no combate ao crime, pois têm grande capacidade de disparos. A nossa gestão tem incentivado a capacitação constante dos guardas municipais, assim como equipado a corporação com materiais de qualidade, sempre pensando na eficiência na prestação do serviço público.