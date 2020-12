Gama acaba com o tráfico- por algumas horas

A Guarda Municipal de Americana acabou com a atividade de tráfico de drogas na noite do domingo na região do jardim dos Lírios. A ação foi na rua das Violetas com rua do Gavião por volta das 22:45h da sexta-feira.

O patrulhamento Tático de Romu avistou rapaz em local já conhecido pela constante venda de drogas. Percebendo a aproximação da viatura, R.A.S.M, 29, começou a caminhar rapidamente sendo notado pela equipe se desfazendo de algo, despertando a suspeita.

Abordado, durante a busca pessoal realizada encontrado três porções de maconha. De imediato equipe averiguou o objeto dispensado, a saber se tratar de uma sacola contendo em seu interior 20 porções da mesma substância.

Entrevistado a cerca dos fatos, S.M. disse ser usuário de crack e nada disse em relação as drogas encontradas. Foi detido e juntamente com as drogas foram apresentados a CPJ local deliberando autoridade policial pela apreensão das drogas e indiciado recolhido a Cadeia Pública de Sumaré após procedimentos cartorários de polícia judiciária.