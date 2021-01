A Guarda Municipal de Americana dispersou uma aglomeração em um bar na Vital Brasil que descumpria a determinação da Fase Vermelha do Plano São Paulo – todo o estado permanece na fase após as 20h.

Por volta da 1 da madrugada três carros da Gama estavam no local para exigir o fechamento do estabelecimento e dispersar os presentes. Os agentes conversaram com o responsável do local, que fechou as portas imediatamente.