Gama abordou na madrugada e indivíduo estava todinho ‘bichado’

Por volta das 05:00h desta sexta feira (02), equipe GCM Cleiton e Rodolfo, em patrulhamento pela rua das Orquídeas, abordou o veículo VW modelo Gol, conduzido por T. S. A 31 anos.

Durante averiguação, nada de irregularidade foi constado no veículo, porém, foi notado sinais de embriaguez no motorista. Ao ser questionado, informou que ingeriu pingas de alambique e que fez uso de cerca de 13 pedras de “crack”, informando ainda não possuir CNH. Ainda, em consulta via sistema PRODESP, foi constatado um mandado de prisão em aberto a seu desfavor.

Diante dos fatos, o veículo foi recolhido ao pátio municipal e o indivíduo apresentado a autoridade policial, onde o mesmo cedeu amostra de sangue para exames de alcoolemia e toxicológico, permanecendo este a disposição da justiça.