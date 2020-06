Galinha Pintadinha anuncia nova live

A Galinha Pintadinha, fenômeno da internet e uma das marcas infantis mais queridas pela criançada, entrou na onda das lives, e o sucesso da sua primeira experiência levou seus pequenos fãs a pedirem mais. Ela prontamente os atendeu e fará sua segunda live no dia 2 de julho, quinta-feira, às 19 horas, no canal da Galinha Pintadinha Mini no YouTube.

A personagem conta que vai novamente usar um formato inovador em relação ao que é normalmente apresentado em lives infantis, misturando teatro, arte de fantoches e audiovisual da Popó. “O público pode esperar, como no primeiro evento, muita diversão e músicas do repertório clássico da Galinha Pintadinha”, afirma Marcos Luporini.

Mas não é tudo. Os espectadores ainda vão ganhar um bônus: uma festa de aniversário surpresa, para celebrar o aniversário do Pintinho Amarelinho e de todos os fãs nascidos em julho. “Todos os personagens vão ajudar a fazer uma festa que será inesquecível”, promete.

No Brasil, a Galinha Pintadinha superou os 17 bilhões views. Seus vídeos e músicas estão disponíveis no NatGeo Kids, na Amazon Prime, na TV e no aplicativo da personagem. Disponível para Android e IOS, em português, espanhol, inglês, italiano e francês, o app registrou mais de 55 milhões de downloads, tendo sido baixado em 224 países diferentes, com cerca de 500 mil usuários ativos, que o utilizam ao menos uma vez por mês.

Com forte presença internacional, seu canal em espanhol, o Gallina Pintadita, atingiu 10 milhões de inscritos, em maio. Ao mesmo tempo, o vídeo do Pollito Amarillito, personagem bastante popular na América Latina, bateu 1 bilhão de visualizações.

A Galinha Pintadinha está disponível em plataformas de streaming e na TV (no Brasil e na Itália). Na Índia, a Galinha Musical possui um canal em hindi no YouTube, resultado de parceria com a YoBoHo Digital Content. Ela também é uma conhecida marca de licenciamentos de brinquedos, DVD, Blu-ray, CDs e livros.

Agenda

Dia: 2 de julho, quinta-feira

Horário: 19h

Onde: Canal da Galinha Pintadinha Mini no YouTube (https://bit.ly/2Nu9pz2).