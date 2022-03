Galera da Uvisa agora usa uniforme

Os funcionários das Vigilâncias Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador passaram a utilizar nesta quarta-feira (16), uniforme durante as ações de fiscalização. A Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde), da qual integram os respectivos setores, adquiriu 30 coletes com a identificação oficial do órgão municipal.

O uso do uniforme vai possibilitar a identificação visual dos servidores dos diferentes setores, durante as abordagens nos diversos estabelecimentos sujeitos às ações da Uvisa, o que permitirá também a fácil identificação por parte da população.

Além da nova vestimenta, os fiscais também utilizam o crachá de identificação da prefeitura, para realizar as inspeções e outras atividades afins.