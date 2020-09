Galera teve que segurar filho agressivo

Imagem ilustrativa

Vizinhos tiveram que segurar um homem acusado de violência doméstica- um filho agressivo- na noite desta quarta-feira no Parque Novo Mundo em Americana. O caso foi atendido pela Polícia Militar por volta das 19h40 na rua Pinhal pelo cabo Dário e soldado Cardoso.

A equipe foi acionada via Copom para ir ao endereço do casal. Ao chegarem, os policiais depararam com um homem- identificado como T. P. R.- visivelmente alterado.

Ele foi contido por populares na parte de fora da casa. O homem ainda teria tentado agredir a equipe. Diante de sua reação, foi lhe dada ordem de parada não sendo obedecida, sendo necessário o uso de força moderada ele foi algemado para preservar sua integridade física.

Feito contato com a mãe do nervosinho, ela informou que seu filho fazia uso de drogas e teria chegado alterado, quebrando o portão e tentando agredi-la fisicamente. Diante dos fatos T. P. R. foi conduzido e apresentado na CPJ com sua mãe, onde ficou preso por cometimento de violência doméstica.