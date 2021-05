Galera do tráfico foge, mas larga grana e dinheiro pra trás

Um grupo de pessoas que trabalhava no tráfico de drogas no Conjunto Roberto Romano conseguiu fugir, mas deixou para trás parte do material que seria vendido e até dinheiro. A ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste- equipe Subinspetora Juliana e GMs Ferreira e Edmilson fez a ‘batida’ por volta das 9:20 deste domingo na rua Reverendo João Feliciano Pires, Bloco 265.

A equipe tática efetuou patrulhamento preventivo no bairro quando se deparou com homens em frente ao bloco 265. No momento que visualizaram a viatura empreenderam fuga para o interior do bloco. Os suspeitos conseguiram fugir.

Feita varredura no interior do bloco e encontrada duas pochetes uma no chão e outra no telhado da garagem de veículos. Dentro das pochetes haviam 36 porções de substância análogas a maconha (acondicionadas em saquinhos personalizados com personagens infantis “tipo colombiana” e papel alumínio azul), 100 pinos de cocaína e R$ 240 em notas trocadas.

Deslocamos ao plantão policial onde os fatos foram mencionados ao escrivão plantonista onde e lavrado o boletim de ocorrência de Apreensão de objetos.