Gabriela Rivero faz revelações de Carrossel no The Noite hoje

Para comemorar os 40 anos do SBT, o The Noite desta quinta-feira, 19 de agosto, traz uma entrevista especial com a estrela internacional Gabriela Rivero. A atriz mexicana, que ficou famosa interpretando a professora Helena Fernandes na primeira versão de “Carrossel“, conversa por chamada de vídeo com Danilo Gentili e fala sobre o sucesso de uma das novelas mais marcantes da história da emissora. O elenco também homenageia a convidada usando os famosos uniformes da Escola Mundial para recepciona-la e Gabriela faz revelações sobre os bastidores da obra, além de receber um recado carinhoso da dubladora de sua personagem, Marlene Costa.

Confira frases da entrevista:

“A felicidade. Na verdade, é desfrutar a vida todos os dias, descansar, não beber álcool, nem drogas e fazer exercício.” (sobre o segredo de se manter jovem)

“Estive aí (no Brasil) em 91 e foi impressionante descer do avião e ter 10 mil crianças esperando por mim. Fui contratada para fazer um comercial de pão e não sabia que tinha tantos fãs.”

“Foram dois anos de convivência e eu os tratava como se fossem meus sobrinhos. Quando saía de viagem trazia presentes, saía para patinar com eles, fazia festas e éramos muito unidos” (sobre as crianças do elenco)



“Uma vez peguei eles fumando, acredita?! Eram (os atores que interpretavam) o Jaime, o Paulo e o Cirilo. Estavam em um camarim e falei ‘vocês estão fumando?! De onde tiraram esses cigarros? E aí eles falaram: ‘da sua bolsa!’.”

“Ela (atriz que interpretava Maria Joaquina) tinha que tocar violino enquanto esperava, porque seus pais eram músicos e muito rígidos. Mas o (ator que interpretava) o Jaime era apaixonado por ela e ela por ele. Eles tiveram um romance.”