Gabriel Girardi quer ser vereador e lança pré-candidatura

Mais um ‘novato’ na política anunciou sua pré-candidatura a vereador em Americana. Gabriel Girardi escolheu o MDB para disputar as eleições 2020 e seguir os passos do pai, o conhecido professor Angelo Girardi – suplente do MDB na atual legislatura.

Gabriel, que costuma acompanhar o cenário político e tem uma página no facebook “Discute Girardi”, que trata de temas polêmicos e atuais incentivando a participação dos internautas, afirmou que pretende disputar o cargo pois enxerga a necessidade de mudança na política atual.

“Desde 2013, na final do partido MDB e após um longo período acompanhando meu pai, Ângelo Girardi, que esteve como primeiro suplente nas eleições do ano de 2016, comecei a perceber a necessidade da mudança na política atual, partindo para um ar de renovação. Assim, aceitei me disponibilizar para a pré-candidatura ao MDB nas eleições desse ano de 2020, visando um futuro melhor para nossa cidade”, disse o jovem.