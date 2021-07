Futuro de Dr José movimenta cenário em Santa Bárbara

O futuro do segundo colocado nas eleições de 2020 para prefeito em Santa Bárbara d’Oeste movimentou os bastidores da cidade esta semana. Dr José (sem partido) obteve 38 mil votos e foi derrotado por menos de 1 mil pelo eleito Rafael Piovezan (PV). A informação é que ele já teria fechado com o PSB do ex-prefeito de Campinas Jonas Donizete e já teria ‘pedido o boné’ do PSD do ex-deputado e ex-vice prefeito de Campinas Guilherme Campos.

Pessoas ligadas a Dr José comentam que ele está mesmo com ‘um pé e meio’ no PSB. Já no PSD regional, a conversa é que o partido vai tentar trazê-lo de volta.

ESTADUAL E JUSTIÇA– Caso vá para o PSB, Dr José deve vir candidato a deputado estadual. Pessoas próximas a ele ensaiaram lançá-lo a deputado federal numa ‘batida de frente’ com o ex-prefeito Dênis Andia (PV), favoritaço da cidade.

VEREADORES- Entre os vereadores, a impressão é que Dr José anda sumido. “Não fala nada sobre a cidade desde a eleição, anda sumido”, comentou um deles. Alguns vereadores pretendem sair candidatos a deputado estadual ano que vem, e gostariam de ter o apoio ou que Dr José não os atrapalhe na corrida eleitoral.