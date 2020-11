Futsal da 1ª e 2ª divisões tem jogos decisivos

Momento de definições no Campeonato Barbarense de Futsal da 1ª e 2ª divisões, competição organizada pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). Nesta sexta (27) e na próxima terça-feira (1º) serão disputados jogos que apontarão as equipes que seguem em busca do título da temporada. Todos os jogos respeitam um rígido protocolo de segurança em combate ao Coronavírus. As partidas ocorrem no Centro Esportivo Municipal “JJ Bellani”, no Jardim Itamaraty, sem a presença de público.

A 1ª divisão terá a última rodada da segunda fase, definindo os confrontos das semifinais. Padoca, Arena R3 e RB Sport já garantiram classificação, enquanto Milionários e Number One disputam da última vaga. Já na 2ª divisão foram conhecidos os semifinalistas e os times que conquistaram acesso à divisão de elite em 2021, sendo Esquina Maluka, Fut de Quinta, Mônaco Zabani e Atlético Rochelli.

Confira os jogos:

1ª divisão

Sexta-feira (27)

19 horas – Milionários x Jardim Pântano

20 horas – Number One x RB Sport

Segunda-feira (30)

19 horas – Futbreja x São Fernando

20 horas – Arena R3 x Padoca

2ª divisão

Terça-feira (1º)

19 horas – Esquina Maluka x Fut de Quinta

20h30 horas – Mônaco Zabani x Atlético Rochelli

Mais informações podem ser consultadas pelos canais de comunicação da Seme, no telefone 3455.1231 ou no site www.santabarbara.sp.gov.br/esportes.