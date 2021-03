Futebol também para com nova fase restritiva

O governo de São Paulo anunciou hoje a restrição completa de atividades esportivas coletivas, incluindo partidas de futebol, no estado. A medida faz parte da fase emergencial do Plano São Paulo, com mais restrições no combate à pandemia da covid-19. Desta forma, o Paulistão será paralisado a partir da próxima segunda-feira (15).

A fase emergencial vai de 15 a 30 de março. “Esclareço que, para este final de semana, as partidas programadas estão preservadas, porque acontecem sábado e domingo. A interrupção será feita a partir do dia 15, por 15 dias, até dia 30”, disse o governador João Doria (PSDB).