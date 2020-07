Futebol Russo com transmissão ao vivo

Logo após comemorar 1 ano de atuação no mercado, o Betsul, melhor site de apostas esportivas da América do Sul, inclui em sua programação a transmissão AO VIVO do Campeonato de Futebol Russo, a Premier League Russa de Futebol, em parceria com a Sportradar.

A transmissão dos jogos será disponibilizada a todos os apostadores que possuírem cadastro ativo e saldo no Betsul, sem restrição de valor mínimo de crédito. Para acompanhar os jogos ao vivo e fazer novas apostas basta estar logado no site, acessar a página do campeonato russo Premier League Russa de Futebol e escolher a partida que deseja assistir. A transmissão estará disponível na aba LIVE do jogo escolhido.

“Essa parceria é mais uma prova que o Betsul aposta no esporte! O momento pede cautela e muitos cuidados conosco e com os nossos. Mas, não podemos deixar de proporcionar e vibrar com o retorno dos campeonatos, desde que sejam cumpridos todos os protocolos de segurança a todos os profissionais envolvidos”, reforça o CEO do Betsul, Fernando Rivas.

Desde maio de 2020, o Betsul vem utilizando a sua plataforma para apresentar, em tempo real, o retorno dos campeonatos que estavam paralisados devido à pandemia global causada pela COVID-19. A primeira transmissão foi com o campeonato alemão, a Bundesliga, com o apoio da Sportradar; depois, teve a volta da Primeira Liga (português), e na sequência o regresso do campeonato espanhol, La Liga, ambos com a colaboração da Stats Perform.

Confira a programação deste fim de semana:

Sábado (04/07)

Dinamo Moscou x Arsenal Tula, às 10h30

Krylya Sovetov x Rostov, às 12h30

Spartak Moscou x Football Club Tambov, às 12h30

Akhmat x CSKA, às 14h30

Lokomotiv Moscou x Professional Football Club Sochi, às 14h30

Domingo (05/07)

Ufa x FC Ural, às 10h30

Rubin Gazovik Orenburg, às 12h30

FC Krasnodar x Zenit, às 14h30