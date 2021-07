Futebol em Tóquio. Brasil bate Egito e faz semi contra México

Brasil x Egito se enfrentaram na manhã deste sábado (31), no Saitama Stadium, no Japão, em partida pelas quartas de final da atual edição dos Jogos Olímpicos. A seleção canarinho levou a melhor, por 1 a 0, e garantiu uma vaga na semifinal das Olimpíadas 2020. Agora o time do técnico Jardine vai enfrentar o México.

A equipe comandada por André Jardine abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, com Matheus Cunha. Na ocasião, Claudinho arrancou e tocou para Richarlison, que encontrou o atacante de 22 anos na entrada da área.