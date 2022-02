Futebol. Abertas as inscrições pro Barbarense da 3ª divisão

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abre nesta quarta-feira (23) as inscrições para o Campeonato Barbarense de Futebol da 3ª divisão. As equipes devem retirar a ficha de inscrição na sede da Seme (Secretaria Municipal de Esportes) de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

A confirmação da participação ocorrerá mediante a devolução da ficha preenchida, com a documentação necessária. Será permitida a inscrição de três atletas de outros municípios (que não tenham vínculo com a cidade de Santa Bárbara d’Oeste).

A competição terá início no mês de abril. As equipes com direto a disputá-la são: S.E. Vale, Amigos Futebol e Resenha, Jeremoabo, São Joaquim, Juventus, Cogumelo, Biriguis, Selva, Palestra, Monâco Zabani, Real Brasília, Futbreja, Ideal São Camilo, Roma, Unidos do Europa, Planalto do Sol, Eldorado, Os Uvos, Família Barco, Real PZ, Areião, Payssandu, Juventude e Unidos do Vale.