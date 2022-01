Furtou residência, mas não conseguiu se esconder da polícia

Equipe da Polícia Militar recebeu a informação, na noite desta terça-feira, por volta das 22:20, de que havia um furto a residência no Jardim Terramérica 3, em Americana.

A equipe então se deslocou ao endereço e, feito contato com os moradores, foram informados de que um indivíduo, trajando camiseta, calça preta e mochila de cor escura, havia pulado para o lado de fora de uma residência.

Após coletar todos os dados, a equipe iniciou o patrulhamento e, na mesma rua, visualizaram um indivíduo com as mesmas características coletadas. Foi realizada a abordagem, momento em que os agente localizaram um saco de ráfia com vários objetos, sendo, 7 torneiras, 1 serra portátil de marca Bosch, 1 suporte de papel, 6 limitadores de porta magnético e 3 ralos. Os objetos custavam, ao todo, R$2.400,00.

Indagado sobre a origem dos objetos, o acusado informou que furtou de uma residência localizada na Rua Durval Pântano. Em contato com o proprietário da residência, o mesmo reconheceu os objetos sendo de sua posse. Mediante os fatos, as partes e objetos foram conduzidos à CPJ, onde foi elaborado RDO de flagrante de furto.