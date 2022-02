Furtou barracão, mentiu pra Gama e foi direto pra cadeia

Por determinação do controle, equipe da Guarda Municipal de Americana se deslocou até a Rua das Hortênsias, no bairro Cidade Jardim, onde, segundo informações, estaria ocorrendo um furto em um barracão. A ocorrência foi registrada por volta das 18h.

De posse das características do suspeito, a equipe iniciou as buscas nas proximidades e encontrou o indivíduo na mesma rua. Ao proceder a abordagem, o indivíduo ofereceu resistência e foi necessário uso de força moderada para conter e algemar o acusado. Dentro do seu carrinho de reciclagem foi localizado: 1 bateria automotiva, 1 teclado de computador, 2 calculadoras, 2 mouse, 1 tesoura, 1 creme da boticário, 1 controle de ar condicionado, 1 caixa de som de computador e 1 máquina de cartão de crédito/débito.

Questionado a respeito dos objetos, o indiciado alegou que teria encontrado na beira da Rodovia SP-304 instantes antes. A equipe então retornou ao local do furto e, após contato com a vítima, a entrada da equipe foi liberada.

No local, os guardas observaram a porta do escritório danificada e o vidro do veículo da vítima quebrado e sem a bateria.

Diante dos fatos, os objetos e o indivíduo foram conduzidos ao Plantão Policial, onde os fatos foram narrados à autoridade policial que, após tomar ciência dos fatos, determinou a elaboração do B.O.PC 283/4°DP, apreendeu os objetos e devolveu à vítima e ratificou voz de prisão em flagrante pelo crime de furto Artg. 155 do CPP e recolheu o indiciado ao sistema prisional.