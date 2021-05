Furto em lojas dentro do Tivoli

A polícia militar foi chamada para atender ocorrência de furto em andamento dentro do Tivolli Shopping em Santa Bárbara d’Oeste. Já no shopping foram encontradas as mulheres acusadas de serem as autoras dos crimes e representantes das lojas atacadas- Americanas e Marisa.

Após ouvir versões de todos os envolvidos incluindo a confissão das mulheres V.K.L.S e T.A.F.B e as alegações das representantes das lojas. Elas informaram que os objetos que se encontravam na posse das autoras pertenciam as Lojas Americanas: 14 pacotes de bala “Fini”, 3 pacotes de salgadinho “Doritos”, 3 potes de “Nutella”, 1 pacote de batata “Lays”, 2 latas de sardinha “Coqueiro”, 1 creme de leite “Nestlé”, 1 roteador “Tp Link”.

Já os objetos pertencentes as Lojas Marisa: 2 jaquetas, 7 blusas, 3 bolsas, 1 bota, 2 shorts, 14 calça jeans. Diante dos fatos foi prestado apoio quanto a condução dos envolvidos até o Plantão Policial juntamente com rés furtivas.

Já no distrito policial as mulheres permaneceram para dar declarações e equipe retornou ao patrulhamento.