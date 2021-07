Montou “cabana” pra furtar fiação, mas foi pego pela Gama

Após denúncia anônima pelo controle da Guarda Municipal de Americana, equipe se deslocou até a Rua Quintino Bocaiuva, onde um indivíduo estaria furtando a rede elétrica do relógio de força de um salão comercial.

No local, a equipe se deparou com um cobertor que cobria o relógio de força e, ao tirar, encontrou um homem de 34 anos cortando os fios com uma faca de serra. O homem havia feito uma “cabana” em volta para esconder a prática do delito.

O proprietário compareceu no local e o indivíduo foi conduzido à C.P.J. onde, após tomar ciência dos fatos, autoridade policial acionou a perícia e autuou em flagrante o indivíduo, que foi encaminhado à cadeia pública.